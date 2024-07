Nina Moric con il nuovo fidanzato, l'ex suocera, Gabriella Corona, non apprezza: "Saresti una madre?"

Nella vita di Nina Moric ci sarebbe un nuovo uomo. Lui si chiama Stefano è un ingegnere edile e si divide tra Milano e Roma. Era stato proprio lui a condividere delle foto di Nina, e insieme a lei, su Instagram. L'ex modella con grande gioia le aveva postate anche sul suo profilo, una sorta di conferma alla loro frequentazione.

I due, con un amico, si trovavano sulla terrazza al Bulgari Hotel di Milano e lei indossava un paio di pantalonici corti, una canottiera e capelli legati in una coda alta. Questo look non è piaciuto a Gabriella Corona ovvero la madre di Fabrizio Corona. L'ex modella e l'ex paparazzo sono stati sposati dal 2001 al 2007 e nel 2002 hanno avuto Carlos, loro figlio rendendo così Gabriella nonna. La loro è stata una relazione travagliata, con moltissimi alti e bassi che ha provato dolore ai due ex ma anche al figlio, che oggi ha 22 anni.

Gabriella, infatti, le ha mandato un messaggio durissimo con allegata una foto di Nina presa proprio dalle sue storie Instagram. "E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos", le ha scritto l'ex suocera su WhatsApp. Nina ha condiviso, su Instagram, proprio lo screen della chat con la signora e da quello che ha mostrato non si legge alcuna sua risposta.

Qualche minuto dopo Moric ha postato una frase che sembra una risposta a Gabriella: "Never blame anyone in your life. Good people give you happiness. Bed people give you experience. Worst people give you a lesson and best people give you memories" ovvero "Non incolpare mai nessuno nella tua vita. Le brave persone ti danno la felicità. Le persone che dormono ti danno esperienza. Le persone peggiori ti danno una lezione e le persone migliori ti regalano ricordi".