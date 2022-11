Nina Moric: "Ho tatuato il mio nome per paura di perdermi. Mi dicono malata di mente, mai avuto diagnosi"

Un'intervista particolarmente vivace quella che Nina Moric ha rilasciato a Francesca Fagnani nella seconda puntata di Belve. Gli argomenti affrontati dalla conduttrice con la modella sono andati dalle presunte violenze subite dai genitori al matrimonio con Fabrizio Corona, dai loro rapporti odierni a quelli con il figlio Carlos, dall'orientamento politico di "estrema destra" alla sua fisicità celebrata in un calendario in un passato. Domande incalzanti su temi variegati, partiti sempre dall'ormai nota domanda: "Che belva si sente Nina Moric?" a cui è seguita la risposta "Una volta avrei detto pantera, oggi invece sono un essere umano, che è la bestia più feroce di tutte". Fiera di se stessa, Moric ha confidato di essersi anche tatuato il suo nome sul braccio: "L’ho tatuato per paura di perdere me stessa. Così mi ricordo la persona più importante chi è".

Quanto alle voci che circolano su di lei: "Dicono che sono malata di mente, ma nessun medico me lo ha mai diagnosticato" ha detto. E sulle presunte vessazioni subite in passato: "Non sono una bugiarda, oggi dico la pura verità. In passato mi sono creata delle verità parallele. Ogni volta in base a come mi sentivo davo una versione diversa, magari non è accaduto niente, magari devo solo ricordarmi che ho avuto due genitori che hanno fatto del loro meglio. Si tratta di auto flagellazione. Mi sono fatta soltanto del male da sola".

Fabrizio Corona e Casapound

"Con Corona eravamo due persone infelici, entrambi molto fragili" il commento sull'ex marito che in passato la accusò di aver rubato 50mila euro coinvolgendo anche il figlio Carlos: "Da mio figlio non me l'aspettavo. Non ho mai rubato nulla. La cosa più triste è che mi abbia attribuito un valore economico, come se valessi quei soldi. Carlos non ha rancore nei miei confronti, ha solo paura del padre e come madre io non sento di aver sbagliato nulla".

Ancora Francesca Fagnani le ha ricordato il periodo di estrema destra: "Ma quale donna di destra... Sono dislessica, non so neanche qual è la destra e la sinistra. Ho abbracciato quella battaglia, ma non capivo niente. Sono stata manipolata per interessi di altri" è stata la risposta di Nina Moric che allora era fidanzata con Luigi Favoloso e disse di volersi candidare per Casapound. "Però non lo rinnego" ha proseguito subito dopo confondendo non poco la giornalista a cui la showgirl ha esclamato perentoria: "Allora vedi che non mi segui?".

