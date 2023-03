Nina Moric di nuovo innamorata: le prime foto con il nuovo compagno

Nel cuore di Nina Moric ci sarebbe un nuovo amore. A svelarlo è stato il settimanale Chi pubblicando le foto dei due in giro per Milano mano nella mano. La vita sentimentale dell'ex modella è stata molto movimentata compresi i litigi con l'ex marito Fabrizio Corona e quelli con il figlio Carlos, nato proprio dall'amore con l'ex paparazzo.

L'uomo al fianco di Moric si chiama Daniele Radini Tedeschi e di professione è critico e storico dell'arte, forse noto al grande pubblico per essere stato opinionista del programma Vieni da me di Caterina Balivo su Rai 1.

Probabilmente a unirli è stato anche l'amore per l'arte: è noto infatti che Moric soprattutto negli ultimi anni ha coltivato questa sua vena artistica e recentemente ha organizzato una mostra a Bergamo con le sue opere. Al momento non è chiaro come i due si sono conosciuti, ma potrebbe essere plausibile che si siano visti in qualche salotto d'artisti. Dalle foto del magazine Nina sembra felice, sorridente: sta attraversando un nuovo capitolo della sua vita e potrebbe essere in parte merito di Daniele.