Nina Moric parla del nuovo compagno e smentisce tutto: "È un mitomane"

"È un mitomane". Così Nina Moric ha descritto quello che per tutti era il suo nuovo compagno a Verissimo. Il 29 marzo erano state pubblicate dal settimanale Chi delle foto della modella in compagnia di un uomo, Daniele Radini Tedeschi, un critico e storico dell'arte è quindi probabile che Moric si riferisca a lui. I due si sarebbero forse conosciuti in qualche salotto d'arte, ma oggi poco importa in quanto a Silvia Toffanin ha dichiarato che non è mai stato il suo compagno.

"Sì, magari abbiamo passato momenti carini anche, ma io sono stata sempre molto diretta e sincera, magari ho detto anche ti amo, ma dopo le ultime uscite non è andata, mi dispiace. A differenza di altre volte ho dato il beneficio del dubbio e ho sbagliato", ha spiegato Moric.

"Spero si faccia la sua vita e soprattutto spero che mi lasci in pace... Sono arrivata a procedere legalmente affinché lui smettesse, voglio che mi lasci in pace", ha aggiunto Nina lasciando intendere che la conoscenza si è interrotta bruscamente e neanche nel migliore dei modi.