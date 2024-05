Fabrizio Corona padre a 50 anni, la reazione di Nina Moric (e il rapporto con Sara Barbieri)

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno annunciato di essere in dolce attesa. L'ex paparazzo dei vip e la compagna, 24enne, sono pronti a questo passo. Per Sara sarà il primo figlio, per Corona invece il secondo dopo Carlos avuto 21 anni fa con Nina Moric. E proprio dall'ex modella è arrivato un bellissimo messaggio rivolto alla futura madre.

Al momento tra Corona e Moric sembrerebbe essere tornato il sereno: lei era presente alla festa dei 50 anni di Fabrizio e più in generale potrebbero aver deciso di seppellire l'ascia di guerra per il bene di Carlos che non ha attraversato un momento felice (per lunghi mesi era anche stato lontano dalla madre). Adesso tutto questo sembra appartenere al passato, un capitolo ormai chiuso delle loro vite.

Le parole di Nina sono bellissime e lasciano trasparire che con Sara ci sia un buon rapporto, lei infatti ha ricondiviso il messaggio dell'ex moglie del compagno. "La tua gravidanza è un promemoria della bellezza. È miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano", ha scritto l'ex modella.