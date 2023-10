Nina Moric torna sui social dopo l'intervista di Fabrizio Corona a Domenica In

Il carcere, la serenità ritrovata, il suo rapporto con la madre, quello con Belen, con Lele Mora: Fabrizio Corona è stato un fiume in piena nel dialogo con Mara Venier che ieri ha occupato gran parte della puntata di Domenica In. E pure il riferimento allo stato di salute del figlio Carlos e ai suoi rapporti con la ex moglie Nina Moric è arrivato nel corso dell'intervista. "Mio figlio ha 21 anni e ama suo padre sapendo che è un padre particolare. Sa come vivo, sa come lavoro. Dopo l'intervista a Belve, la madre si è fatta viva: non so se sia bene o male. Da giovedì, Carlos è dalla madre, che non vedeva da tanti anni perché Nina ha avuto tanti problemi", ha detto l'ex agente dei vip tornando sul delicato tema del figlio e di sua madre già affrontato nel programma con Francesca Fagnani. E ancora: "Se sono contento? Sono da un lato felice, sperando che Nina possa stare meglio e tornare a diventare madre di Carlos. Mio figlio è sotto una terapia complessa, la mia preoccupazione è che Nina non regga e Carlos torni in condizioni pietose tra 10 giorni... Mi chiedo 'perché non me lo vado a prendere?': perché sono stanco di battaglie mediatiche e liti. Aspetto, se ci dovesse essere un problema lo risolverò".

Le parole di Corona hanno ribadito la tensione esistente con la madre di suo figlio che, via social, a poche ore dalla puntata di Belve aveva già scritto parole molto dure verso l'ex marito. Poi Nina Moric si era trincerata di nuovo nel silenzio, salvo ritornare poche ore fa su Instagram con una frase che, pur non facendo riferimento all'ospitata televisiva che l'ha citata, balza all'attenzione per la tempistica con cui è stata pubblicata sulle storie Instagram. "Verba volant, scripta manent" si legge su uno sfondo nero. Se si tratti di un proverbio casualmente citato oppure in qualche modo connesso alla vicenda mediatica che negli ultimi giorni l'ha chiamata suo malgrado protagonista non è dato sapere. Certo, alla luce delle sue ultime parole scritte, non è difficile immaginare che i rapporti con il padre di suo figlio siano tutt'altro che sereni. "Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento", era stato uno dei suoi messaggi. Scritti, appunto.