Nina Senicar, l'ex Velina è incinta del secondo figlio: "Mio marito? Lo amo alla follia"

(Nina Senicar racconta perché ha lasciato l'Italia)

"L'ho tenuto segreto per voi, sono incinta di nuovo. Non lo posso più nascondere perché si vede, con la prima gravidanza l'ho tenuto segreto fino all'ottavo mese, ma con le seconde è più difficile. La nascita è prevista a metà luglio, in piena estate", ha raccontato Nina Senier, l'ex Velina di Striscia la Notizia a Verissimo.

A Silvia Toffanin ha raccontato della sua nuova vita, e carriera, negli Stati Uniti. Dopo 10 anni in Italia Senicar ha abbandonato il Bel Paese perché iniziava a starle stretto: veniva vista solo come "la bella", ma lei sentiva di avere molto da dimostrare e così si è ricostruita una vita negli States e lì fa l'attrice.

"Dicevo che non volevo un compagno attore e invece", Nina è infatti sposata dal 2022 con Jay Ellis, attore statunitense conosciuto nel 2015. I due hanno una bambina, Nora Grace Ellis, e presto saranno genitori bis.

"È un uomo molto serio, sempre molto calmo, dà una stabilità enorme, lo amo alla follia e mi reputo molto molto fortunata. Quando l'ho conosciuto non lo cercavo, stavo lavorando, ero molto serena e non ero pronta a trovare l'amore, ma è andata così e sono felicissima".