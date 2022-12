Nina Zilli, frecciatina pungente a Elodie: "Esci le canzoni belle, non la f*ga"

Sembra proprio che a Nina Zilli non vada giù l'atteggiamento provocante e sexy della sua collega Elodie, sempre più apprezzata dal pubblico non solo come cantante ma anche come attice e, soprattutto, icona di bellezza. Beh, questa poliedricità dell'ex concorrente di Amici non ha trovato l'approvazione della collega piacentina che ha colto subito l'occasione per lanciarle una vera e poco velata frecciatina su Twitter.

La Zilli, infatti, dopo il polverone sollevato sui social per una foto decisamente osé di Elodie che ha provocato da un lato apprezzamenti, dall'altro qualche critica, ha voluto esprimere la sua opinione e condannare alcune scelte stilistiche della cantante romana e fidanzata di Andrea Iannone.

"Rule n.1, consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice, esci le canzoni belle, non la pheega", è stato il commento della Zilli palesemente rivolto alla cantante di Andromeda. Un consiglio spassionato ma anche una chiara frecciatina di disaprovvazione di Nina per questa scelta di Elodie di spostare l'ago della bilancia più sulla sua bellezza che sul suo talento e cercare approvazione più con scatti osé del suo corpo e non tanto con la sua voce.

Risponderà Elodie a questo attacco per dire la sua? Staremo a vedere.