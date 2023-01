Nina Zilli, incinta, delusa dallo spoiler di Fiorello: "Ma vaffanc*lo, annunciare gravidanza è una scelta personale"

"Abbiamo qualcosa da dire di molto importante, dopo aver fatto tutti gli accertamenti: a Bigio, ma vaffancul*". Così Nina Zilli, 42 anni, e Danti, 41, annunciano pubblicamente la gravidanza dopo lo spoiler sulla notizia che era arrivato nella mattinata di ieri nella trasmissione condotta da Fiorello "Viva Rai Due". Non a caso il vaffanc*lo è diretto proprio a Bigio, che è la spalla dello showman siciliano nella trasmissione in onda nel mattino di Rai Due, e per bocca del quale è arrivato il pettegolezzo.

Tra il serio e il faceto i due cantanti si mostrano ironici ma sinceramente infastiditi dall'attenzione nei loro confronti, tra media e paparazzi. Non a caso si immortalano mentre, all'uscita dal supermercato, vengono assediati dai fotografi. "Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati?", scrive ancora Nina aggiungendo uno smile a volersi mostrare sarcastica. Eppure il ragionamento che porta avanti dopo è serio: "Avrei voluto dirlo a VOI, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più".

E ancora: "Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria) - prosegue - Messaggino per i paparazzi (sempre gentili con me, va detto??) che ho sotto casa e che mi seguono anche al supermercato alla ricerca della pancia: aspettate ancora un po'! Giù dai palchi mi vesto troppo over size perchè si possa vedere qualcosa".

Chi è Danti

Nina Zilli e Danti si sono conosciuti nel 2019 per il featuring del brano "Tu e D'Io", scritto e cantanto insieme a J Ax. L'amore è esploso subito, ma la coppia è uscita allo scoperto quasi un anno dopo. Per entrambi si tratta del primo figlio.

Danti, all'anagrafe Daniele Lazzarin, brianzolo, è diventato famoso come frontman e rapper dei Two Fingerz, ma negli ultimi dieci anni da autore e solista è stato l'artefice di alcuni dei più grandi successi a cavallo tra rap e pop. Solo per citare alcuni esempi, Danti è autore delle hit che lanciato Rovazzi, da 'Andiamo comandare' a 'Tutto molto interessante' e 'Volare' ed ha scritto per J-Ax e Fedez brani come 'Senza pagare' e 'Sconosciuti da una vita'. Ma le sue collaborazioni spaziano da Dargen D'Amico a Fedez, da Fabri Fibra ad Annalisa.