Nina Zilli incinta: lo spoiler sulla gravidanza

Fiorello e Biggio incorreggibili. Dopo aver svelato in diretta il numero di Alessia Marcuzzi, a Viva Radio 2, la coppia della mattina di Rai 2 lancia un altro scoop. Complimentandosi con Nina Zilli, che canta la sigla del programma - scritta con il suo compagno, il cantautore Danti - lo spoiler è clamoroso.

"Grazie Nina con il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì, pubblicamente?" incalza Fiorello. "Quella che stanno insieme?" chiede Biggio. A quel punto Fiorello finge di fare un passo indietro: "Ah, non lo sai neanche tu. Non lo diciamo. Tra loro c'è del tenero, ma anche dell'altro". A mettere la ciliegina sulla torta è Mauro Casciari: "C'è del terzo". Inutili i goffi tentativi di Fiorello di gettare benzina sul fuoco, ormai la notizia della presunta gravidanza arde e fa riflettere il silenzio di Nina Zilli, sempre molto attiva sui social. La cantante ha condiviso tra le storie Instagram i siparietti di Fiorello e Biggio sulla sigla cantata da lei, ma sulle voci di gravidanza nessuna parola. Non conferma ma nemmeno smentisce. Starà aspettando il terzo mese per annunciarlo pubblicamente?

La storia tra Nina Zilli e Danti

Nina Zilli e Danti si sono conosciuti nel 2019 per il featuring del brano "Tu e D'Io", scritto e cantanto insieme a J Ax. L'amore è esploso subito, ma la coppia è uscita allo scoperto quasi un anno dopo. Se confermata la notizia della gravidanza, questo sarebbe il primo figlio per entrambi.

Chi è Danti

Danti, all'anagrafe Daniele Lazzarin, 39enne brianzolo è diventato famoso come frontman e rapper dei Two Fingerz (il duo che lo vedeva insieme al producer Riccardo 'Roofio' Garifo), ma negli ultimi dieci anni da autore e solista è stato l'artefice di alcuni dei più grandi successi a cavallo tra rap e pop. Solo per citare alcuni esempi, Danti è autore delle hit che lanciato Rovazzi, da 'Andiamo comandare' a 'Tutto molto interessante' e 'Volare' ed ha scritto per J-Ax e Fedez brani come 'Senza pagare' e 'Sconosciuti da una vita'. Ma le sue collaborazioni spaziano da Dargen D'Amico a Fedez, da Fabri Fibra a J-Ax, Annalisa, Mondo Marcio, Vacca e Giuliano Palma.