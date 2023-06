Nina Zilli è diventata mamma: le prime foto dall'ospedale e il nome

Nel giorno della Festa della Repubblica Nina Zilli è diventata mamma. Solo oggi, 4 giugno, ha condiviso la notizia su Instagram pubblicando le ultime foto "in due", di lei e del compagno il rapper Danti, e le "prime in tre" della loro vita da genitori. Il nome scelto per la piccola è Anna Blue.

Sono moltissimi i commenti e i messaggi di congratulazioni e auguri che la cantante ha ricevuto da vip, come Cristiana Capotondi, Rudy Zerbi, Filippa L?gerback, Miriam Leone, ma anche dai suoi follower.

La gravidanza, come lei stessa l'ha definita, è stata un roller coaster di emozioni e non è iniziata nel migliore dei modi: fu infatti Fiorello, che per lo scivolone ha ricevuto anche un Tapiro, a dare la lieta notizia a tutta Italia togliendo così la possibilità di scegliere il come e quando ai futuri genitori. Proprio com'è successo a Aurora Ramazzotti con la sua di gravidanza (in quel caso fu il settimanale Chi a divulgare le informazioni).

Chi è Danti, il compagno di Nina Zilli

Nina Zilli e Danti si sono conosciuti nel 2019 in occasione della collaborazione per il brano "Tu e D'Io", scritto e cantato insieme a J Ax. Fu un colpo di fulmine e l'amore esplose subito, ma hanno deciso di uscire allo scoperto solo un anno dopo. Per entrambi si tratta del primo figlio.

Danti, all'anagrafe Daniele Lazzarin, è brianzolo ed è diventato famoso come frontman e rapper dei Two Fingerz, ma negli ultimi dieci anni è stato autore di alcuni dei più grandi successi a cavallo tra rap e pop: ha scritto 'Andiamo comandare' a 'Tutto molto interessante' e 'Volare' ed ha scritto per J-Ax e Fedez brani come 'Senza pagare' e 'Sconosciuti da una vita'. Ma le sue collaborazioni spaziano da Dargen D'Amico a Fedez, da Fabri Fibra ad Annalisa.