"Che ca** di domande fate?" Ninetto Davoli sbrocca (già) durante la conferenza di Ballando

Ballando con le Stelle non è ancora cominciato ma già inizia a far notizia. Non stiamo parlando solo della presunta liaison tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, rispettivamente maestro ed allieva ballerina, ma anche del sonoro sbrocco di Ninetto Davoli ai danni dei giornalisti in occasione della conferenza stampa di presentazione del dance show. Prossimo concorrente del varietà condotto da Milly Carlucci, l'attore se l'è presa per le domande rivolte ai concorrenti sull'omosessualità.

Lo sbrocco di Ninetto Davoli e la provocazione di Rosalinda Celentano

"Ma che cazzo de domande fate!", avrebbe tuonato Davoli, come raccontato dal giornalista Francesco Canino su Twitter. Secondo l'artista 72enne, infatti, i giornalisti non dovrebbero parlare di omosessualità ma limitarsi fare gli auguri ai concorrenti.

A prendere posizione sull'argomento anche Rosalinda Celentano, dichiaratamente omosessuale a differenza di Davoli, che invece spiega che lei potrebbe anche innamorarsi di un pino e i giornalisti sarebbero capaci di farci un titolo.

La prossima edizione di Ballando con le Stelle: coppie e anticipazioni

Parte insomma col piede giusto la nuova edizione di Ballando. L'appuntamento con la prima puntata è per sabato 19 settembre in prima serata su Rai1. Giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione il dance show si conferma uno degli appuntamenti annuali più attesi e seguiti del palinsesto televisivo. Ecco le coppie annunciate: Barbara Bouchet - Stefano Oradei, Lina Sastri - Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano - Samuel Peron, Vittoria Schisano - Marco De Angelis, Elisa Isoardi - Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini - Maykel Fonts, Tullio Solenghi - Maria Ermachkova, Ninetto Davoli - Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini - Veera Kinnunen, Daniele Scardina - Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani - Tove Villfor, Costantino della Gherardesca - Sara di Vaira e Gilles Rocca - Lucrezia Lando.

Quanto ai casi di Covid piombati nel cast alla fine dell'estate, segnaliamo che mentre Samuel Peron è ancora in stand by in attesa del tampone negativo, Daniele Scardina, dopo due tamponi negativi, è tornato ad allenarsi duramente e solo sabato si saprà se farà parte della prima puntata di questa edizione. Nel frattempo, al fianco di Rosalinda Celentano scende in pista un volto già noto agli appassionati del programma, la bravissima ballerina danese Tinna Hoffman.