Apprensione per Nino D'Angelo: depresso e chiuso in casa da due anni

Per la prima volta Nino D'Angelo ha rivelato un incubo che si è trovato a fronteggiare negli ultimi anni: la depressione. Lo ha fatto nel corso dell'ultima puntata di Domenica In, ospite di Mara Venier ed invitato per raccontare il suo nuovo brano Voglio parlà sulo d'ammore. Un tunnel vero e proprio, quello attraversato dall'artista partenopeo, lungo due anni e in cui solamente oggi sembra intravedere un po' di luce.

La lotta alla depressione

A fare riferimento per prima alla situazione di Nino, è stata proprio Mara. "Sono due anni che sta chiuso dentro casa. Ha avuto una crisi esistenziale. Ho provato a dargli una mano, ma niente da fare", ha detto al conduttrice. E lui ha confermato: "Sì, ho conosciuto la depressione, sono stato fermo 4 anni. Non avevo più voglia di fare niente".

E ancora: "La depressione non ti fa ridere, non ti fa sognare. Si diventa una nullità. È inspiegabile se uno non tocca con mano", ha aggiunto D'Angelo, che ha sottolineato come decisivo in questi anni sia stato il supporto della moglie Annamaria, presente nella sua vita praticamente da sempre, da prima del successo, da quando aveva quindici anni. Di sostegno anche i figli Vincenzo e Antonio, ormai adulti.

Il nuovo brano e il flop a Sanremo 2019

Adesso però la bufera sembra passata. Ed il cielo sembra rischiararsi per il cantante napoletano. Almeno dal punto di vista professionale. Ad inizio ottobre è infatti uscito Voglio parlà sulo d'ammore, il nuovo singolo di Nino D'Angelo che anticipa l'album di inediti in uscita il 15 ottobre. Il videoclip, che vede la regia di Toni D'Angelo, è stato girato all'interno dell'ex carcere minorile Filangieri di Napoli.

Ad inizio anno l'artista era stato protagonista di un videoclip in collaborazione con la cantante partenopea Maria Nazionale e l'attore siciliano Sergio Friscia, sulle note del brano del 2003 'O schiavo e 'o rre dall'omonimo album. Nel 2019 invece aveva partecipato al Festival di Sanremo 2019 col brano Un'altra luce in coppia col rapper Livio Cori, col quale si classifica al 24º e ultimo posto. Da allora la sua presenza in tv si è sempre più diradata.