Nino D'Angelo, la rara foto con il figlio: "Buon compleanno Vincenzo mio"

Non si smette mai di essere padri, neanche quando i figli lo diventano a loro volta. Nino D'Angelo condivide su Instagram una rara foto insieme al secondogenito Vincenzo, con un messaggio semplice ma pieno d'amore per il suo compleanno: "Oggi Vincenzo compie 41 anni - scrive - Auguri di buon compleanno figlio mio".

D'Angelo ha un rapporto molto bello con entrambi i figli, Vincenzo - il secondo, giornalista sportivo - e Antonio, il primogenito, affermato regista e sceneggiatore teatrale. Sono loro il frutto dell'amore con Annamaria Gallo, accanto al cantante napoletano da 40 anni.

L'altro grande amore di Nino D'Angelo, oggi, sono i nipoti. Ne ha quattro, due figli di Antonio e due di Vincenzo. "Sono il mio antidepressivo. Per loro ho perso la testa, me li sto godendo" aveva raccontato l'anno scorso a Domenica In. Con una carriera straordinaria, il successo più grande di D'Angelo resta la sua famiglia.