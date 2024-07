Nino D'Angelo nonno per la sesta volta: l'annuncio e la prima foto del nipotino

Nino D'Angelo è diventato nonno per la sesta volta. Ad annunciarlo è stato il cantautore napoletano, 67 anni, che ha condiviso con i follower la gioia immensa per la nascita del suo ultimo nipotino, Arcangelo, fotografato nella sua culletta poco dopo la nascita. "6 volte nonno… Arcangelo benvenuto nel mio cuore" si legge nella didascalia del post Instagram dove numerosi fan hanno lasciato il loro like e sinceri messaggi d'affetto.

Dal 1979 Nino D'Angelo è sposato con Annamaria Gallo da cui ha avuto due figli: Antonio, nato nello stesso anno del matrimonio, e Vincenzo nato nel 1983. Prima dell'arrivo di Arcangelo, i due erano nonni di Maya, Edoardo, Leonardo e Gaetano. "Io e mia moglie ci siamo conosciuti quando avevo 11/12 anni. A 15 anni Annamaria è rimasta incinta e abbiamo fatto la fuitina. E poi, grazie anche ai miei amici, ho organizzato il matrimonio. Sono scappato tante volte nella mia vita, da tante cose brutte, ma quella è stata la fuitina più bella, perché sono scappato con l'amore della mia vita" ha confidato tempo fa il cantante a Verissimo parlando del legame fortissimo che lo lega alla moglie. "Annamaria è diventata mamma per la prima volta a 16 anni. Lei ha avuto sempre questo istinto materno, anche con me. Questi anni con lei sono stati meravigliosi. Insieme siamo stati una forza, abbiamo sempre creduto l'uno nell'altra e siamo stati sempre insieme", aveva aggiunto Nino D'Angelo che nel 1982 aveva dedicato ad Annamaria il suo brano Nu jeans e 'na maglietta: "L'ho scritta mentre la guardavo fare le pulizie, perché all'epoca faceva i servizi in casa, e grazie a questa canzone, che porterò sempre nel cuore, è cambiata la nostra vita".

Sul profilo Instagram di Nino D'Angelo sono tante le fotografie insieme ai suoi nipoti. E sempre nel corso dell'intervista a Silvia Toffanin il cantante aveva parlato proprio del rapporto che lo tiene unito a loro: "I nipoti sono una cosa bellissima, sono pezzi di cuore come i figli. Noi nonni diventiamo complici dei nostri nipotini. Mi piacciono le famiglie numerose, io vengo da una famiglia in cui eravamo sei figli (…) I miei figli sono il mio successo più grande. Gli ho dato quello che non ho avuto io", aveva raccontato.