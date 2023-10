Il gatto di Nino Frassica non si trova: "È stato bonificato tutto il paese, mai successo prima". Il video della moglie

Sono passate due settimane dal primo appello con cui Nino Frassica allertava i follower per cercare Hero, il gatto di razza Sacro Birmania che vive con lui e la moglie Barbara Exignotis, scomparso a Spoleto. "Non è una cosa finta" ha subito assicurato l'attore siciliano per rispondere a chi supponeva fosse uno scherzo. E oggi, dopo decine di vani tentativi che hanno compreso anche l'utilizzo di cani molecolari, Frassica è tornato sui social per ribadire l'urgenza di trovarlo sano e salvo.

"È stata fatta una bonifica mai fatta prima, Spoleto è stato bonificato tutto. Il gatto non si trova e non è in superficie" dice Niccolò, il ragazzo che compare con Nino e la moglie nell'ultimo video social e che ha collaborato alle ricerche. "È a casa, da qualche parte, in una viuzza, uno scantinato o garage. Se ci date informazioni riceverete una ricompensa" prosegue poi Frassica prima di dare parola alla moglie preoccupata per lo stato di salute del gatto che - dice - "ha bisogno di cure perché ha un piccolo tumore e un problema agli occhi".

Il messaggio che accompagna il video torna sull'importanza di trovare il felino: "Abbiamo lavorato giorno e notte con veri professionisti addestrati alla ricerca degli animali smarriti ma non abbiamo avuto riscontri. La nostra paura è che qualcuno possa averlo in casa. Essendo un gatto fragile e malato ha bisogno di cure, vi preghiamo di riportarci Hiro al più presto", si legge a corredo del post commentato anche stavolta da decine di utenti che si augurano venga trovato o riconsegnato al più presto. E non manca chi ancora sospetta possa trattarsi di una trovata: "Se è vera la storia spero che ritroviate il gatto al più presto sano e salvo ma essendoci Nino di mezzo potrebbe anche essere una grande gag... Qui gatto ci cova" azzarda qualcuno.