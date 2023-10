Nino Frassica, perquisite case per cercare il gatto. La figlia accusa una coppia: "È lì dentro"

È passato oltre un mese dalla scomparsa di Hiro, il gatto di Nino Frassica, ma la famiglia dell'attore continua a cercarlo senza sosta. Valentina Lubrano, figlia della moglie di Frassica, ha condiviso un video in cui racconta dettagliatamente tutte le tappe delle ricerche, lanciando infine un accorato appello per poter riabbracciare il loro amato felino.

Hiro - un Sacro di Birmania bianco - si è smarrito a Spoleto, dove la famiglia Frassica si trovava per le riprese di Don Matteo. La 23enne parte proprio dal giorno della scomparsa: "Nella casa che ci ha fornito la produzione c'era un terrazzo con un tetto e abbiamo deciso di far uscire tutti e 3 i gatti, perché sono abituati a uscire e tornano sempre. Purtroppo il tetto della nostra abitazione confinava con la finestra di una signora anziana, che il 27 settembre mattina aveva lasciato aperta la finestra e Hiro è entrato dentro - racconta - L'abbiamo saputo grazie a Cookie, il fratello più grande, che è andato davanti a quella finestra, chiusa, e grattava. Abbiamo pregato la signora di aprirci e ci diceva 'non capisco, non c'è nessun gatto qua'. Abbiamo chiamato i carabinieri, sono stati gentilissimi, sono andati per perquisire la casa ma la signora per 40 minuti non ha aperto. Abbiamo iniziato a pensare al peggio, che l'avessa ucciso o nascosto, di tutto. I carabinieri alla fine sono riusciti ad entrare, hanno perquisito casa, tutti gli angoli, l'hanno ribaltata e non c'era traccia di Hiro". Questo però non gli bastava: "Volevamo ancora entrare inq uella casa, abbiamo implorato la signora, ma niente - continua Valentina - Fortunatamente è arrivato suo nipote e ci ha fatto entrare. Abbiamo perquisito noi la casa ed effettivamente di Hiro non c'era traccia. Mentre andavamo via la signora ci ha detto 'tanto non lo ritroverete più perché l'ho cacciato per strada'. Da lì eravamo disperati, perché il nostro bambino non è abituato a stare in strada".

I sospetti su una coppia

Qualche giorno dopo sono arrivate diverse segnalazioni. Hiro era stato avvistato intorno a piazza Campitello, poi però ha fatto perdere le sue tracce. Sono state organizzate vere e proprie squadre di ricerca, anche con droni e cani molecolari, ma nulla da fare. I sospetti dei Frassica si sono concentrati intorno a una coppia, come spiega ancora Valentina: "Veniamo invitati da una coppia a casa loro, non farò nomi perché non abbiamo la certezza assoluta ma abbiamo molti sospetti. Molte persone ci avevano detto che questa coppia in passato aveva preso gatti non loro e non solo gatti. A casa loro abbiamo trovato dei ciuffetti di Hiro, loro gatti bianchi non ne hanno. Da lì abbiamo iniziato a insistere un po' su questa casa, siamo tornati una seconda volta con la scusa di aver perso un foulard, quindi siamo entrati legalmente. Niente tracce di Hiro, solo peli. La terza volta siamo andati io, mamma e Nino, con le nostre persone fidate, e abbiamo parlato con il marito perché la moglie non c'era".

A questo punto gli animi si sarebbero scaldati: "Non racconterò cosa è successo in quella casa perché c'è una denuncia in corso. Siamo stati scortati dalla polizia per richiesta del padrone di casa - prosegue - Non possiamo dire nulla, perché è sua proprietà, ma non ci ha fatto controllare bene casa. Qualche giorno dopo mio padre, ormai lo considero mio padre Nino, chiama questo signore e gli chiede gentilmente se ci può far vedere la cantina perché era l'unica cosa che ci mancava. Lui accetta, il giorno dopo andiamo lì, suoniamo ma non ci apre. A un certo punto vedo due agenti di polizia ed era questo signore che si stava lamentando di noi che gli stavamo suonando, si è rimangiato tutto quello che ha detto, ma io ho registrazioni. Non le divulgo perché saranno prove per varie denunce, ma ho le prove in cui dice che potevamo andare a vedere la cantina". La cantina dopo gliel'ha mostrata, ma con gli agenti di polizia: "C'erano altri peli di Hiro - assicura Valentina - Lui ha negato tutto, sbraitando perfino davanti alle forze dell'ordine. Ha detto che siamo dei pazzi e siamo dovuti andare via. La polizia non può fare niente, perché senza prove tangibili non possono agire".

L'appello in lacrime

Valentina ringrazia le forze dell'ordine, il sindaco di Spoleto e tutta la città che li ha aiutati in questo mese a cercare Hiro, poi scoppia in lacrime e lancia un appello accorato, convinta che il loro Hiro sia nella casa di quella coppia: "Siamo in un momento di stallo perché Hiro è in quella casa, in una casa vicino piazza Campello. Non posso divulgare civico e via, però è lì. Io prego soltanto che queste persone lo rilascino o che qualcuno riesca a prenderlo, oppure che le forze dell'ordine riescano a fare qualcosa. Noi siamo distrutti. Vi prego di smetterla con tutti i commenti, dicendo che abbiamo rotto le scatole con questo gatto, perché noi stiamo soffrendo - conclude piangendo - Ci sono cose più importanti, è vero, ma per noi Hiro è come un figlio. Vi prego, mettetevi una mano sul cuore e rilasciate Hiro perché noi non ce la facciamo più".