Nino Frassica perde il gatto, l'appello social: "Regalo 5mila euro a chi ce lo riporta"

Nino Frassica ha perso il suo gatto e tramite i social ha lanciato un appello affinché venga trovato e riportato a casa sano e salvo. "Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina" scrive l'attore che al momento si trova a Spoleto sul set della nuova serie di Don Matteo. Frassica spiega che Hiro è stato perso la mattinata del 26 settembre. "Sono Nino mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso, non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di 5mila euro" si legge in un post. L'ultimo avvistamento, aggiorna un secondo post, risale a "ieri notte nei pressi del giro della rocca a Spoleto".

Tanti i messaggi da parte dei follower che stanno incoraggiando l'attore legatissimo al suo Hiro, un gatto di razza, un Sacro di Birmania bianco con la coda e il naso più scuro mostrato nelle foto per rendere più agile

il riconoscimento.