Nino Frassica furioso, continua la ricerca del gatto: "Smettetela con scherzi telefonici"

Continuano le ricerche di Hiro, il gatto di Nino Frassica smarrito ieri mattina a Spoleto, dove l'attore si trova per girare la nuova stagione di Don Matteo. Offerti 5 mila euro a chi lo riporta, ma purtroppo questo genere di appelli social è miele per sciacalli e burloni.

La notizia si è sparsa in fretta, così come il numero di telefono condiviso da Frassica per avere notizie del felino - un Sacro di Birmania bianco -, nelle ultime 24 ore preso d'assalto. L'attore è stato costretto a fare un altro post su Instagram, per invitare: "Sappiamo già cosa fare. Non sappiamo dov'è, per questo stiamo chiedendo aiuto. L'ultimo avvistamento è stato al giro della Rocca a Spoleto. Se doveste avvistarlo e averlo davanti a voi chiamate immediatamente il numero dato. Smettetela con chiamate da altre regioni oppure scherzi telefonici".

Nino Frassica, in forte apprensione per il suo amico a quattro zampe, ha perso la pazienza dopo le tante chiamate inutili e beffarde ricevute. "Hiro non è ancora stato trovato - ha scritto ancora - Se doveste avvistarlo non lasciatelo scappare. Avvicinatevi piano, senza urlare, abbassandovi e cercate di prenderlo o di almeno tenerlo d'occhio. Contattate subito questo numero in caso dovesse essere davanti a voi".