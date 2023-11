La moglie di Nino Frassica denunciata per atti persecutori e diffamazione

La moglie di Nino Frassica, Barbara Exignotis, è indagata insieme a sua figlia Valentina Lubrano, con le accuse di atti persecutori e diffamazione. Secondo la ricostruzione del TgR Umbria, la procura di Spoleto ha aperto un fascicolo in seguito alla pubblicazione di un video che mostra un sasso scagliato contro la finestra delle vicine di casa da parte di Exignotis e poi una lunga serie di insulti e minacce. La vicenda si colloca nell'ambito della controversia legata alla scomparsa di Hiro, il gatto di famiglia sparito all'inizio di settembre dalla casa in cui Frassica si trovava per le riprese della serie televisiva Rai Don Matteo, alloggiando con la moglie in una casa del centro. L'accusa di Exignotis rivolta alle vicine, madre e figlia, è quella di aver fatto scappare il gatto Hiro.

Le due donne sono assistite dall'avvocato Fabrizio Gentili che presenterà querela anche per conto dei coniugi spoletini accusati dalla famiglia Frassica di aver sequestrato il gatto, anche loro bersaglio di insulti e addirittura minacce di morte. "Le mie assistite non hanno mai visto questo gatto né in casa loro né altrove" dice il legale al Corriere: "Hanno persino acconsentito a un sopralluogo delle forze dell'ordine che non hanno trovato alcuna traccia di Hiro nella loro abitazione. Purtroppo, si sono trovate al centro di una tempesta di insulti, minacce gravi come il lancio di un sasso fino ad atti persecutori come lo stalking. Senza considerare l'odio che si è scatenato in Rete contro i Conti. Adesso attendiamo fiduciosi il corso della giustizia". "Stiamo facendo di tutto per riavere il nostro Hiro e questa è l'unica cosa che conta mentre di tutto il resto si sta già occupando il mio avvocato", il secco commento rilasciato da Barbara Exignotis.