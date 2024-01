Nino Frassica, spunta il video della moglie che insulta i vicini per la scomparsa del gatto

Il gatto di Nino Frassica non è ancora stato ritrovato. A distanza di quattro mesi dalla denuncia della scomparsa dell'amato felino, la vicenda continua a far discutere anche alla luce dell'iscrizione nel registro degli indagati da parte della procura di Spoleto della moglie dell'attore, Barbara Exignotis, e della figlia della donna per stalking e diffamazione. Nella puntata di mercoledì 24 gennaio, il programma di Rete4 Fuori dal coro è tornato sul caso mostrando alcuni filmati su Exignotis che, fin dall'inizio della vicenda, addita i vicini come responsabili della scomparsa dell'animale. Nel servizio di Natasha Farinelli si racconta che, dopo aver lanciato una pietra alla finestra della famiglia con cui condivide il pianerottolo, la donna abbia rivolto loro parolacce e gestacci.

Vicini da incubo



Nino Frassica nei guai per il gatto scomparso



Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

La scomparsa del gatto di Nino Frassica

Era settembre scorso quando Nino Frassica lanciò un primo appello sui social affinché venisse trovato il gatto di famiglia Hero, promettendo una ricompensa che da 5mila euro era arrivata a 10mila. In questi mesi sono state avviate tutte le ricerche possibili, ma senza risultati. Poi Valentina Lubrano, figlia della moglie dell'attore Barbara Exignotis, ha accusato una coppia di vicini che hanno sporto denuncia per atti persecutori e diffamazione contro le due.

"Le mie assistite non hanno mai visto questo gatto né in casa loro né altrove" ha dichiarato tempo fa il legale della famiglia accusata da Exignotis: "Hanno persino acconsentito a un sopralluogo delle forze dell'ordine che non hanno trovato alcuna traccia di Hiro nella loro abitazione. Purtroppo, si sono trovate al centro di una tempesta di insulti, minacce gravi come il lancio di un sasso fino ad atti persecutori come lo stalking. Senza considerare l'odio che si è scatenato in Rete contro i Conti. Adesso attendiamo fiduciosi il corso della giustizia".