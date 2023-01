Addio a Gina Lollobrigida, il nipote Dimitri: "Eravamo distanti, solo adesso riesco a chiamarla nonna"

La scomparsa di Gina Lollobrigida ha sconvolto tutti, gli appassionati di cinema, i colleghi di set, i numerosissimi fan dell'artista in tutto il mondo oltre che, ovviamente, i membri della sua famiglia che, oltra all'icona del cinema, hanno perso quella che per loro era una mamma, una nonna, una sorella. E son stati proprio i suoi familiari ad accorrere per primi, tra i tantissimi fan accorsi per dare un'ultimo saluto alla diva del cinema, alla sua camera ardente, allestita in Campidoglio, per rendere omaggio a questa incredibile donna e artista.

Tra i tanti che sono andati a salutare Gina per un'ultima volta c'è stato anche suo nipote Dimitri con cui la Lollobrigida non aveva un rapporto disteso, almeno fino ai suoi ultimi momenti di vita. A mettere a repentaglio la loro vicinanza, infatti, era stata la figura di Andrea Piazzolla, l'ex assistente della Lollobrigida che, dopo essersi avvicinato alla donna e aver preso possesso dei suoi beni come amministratore unico della sua società Vissi d'arte, l'aveva prima allontanata dai suoi stessi figli e nipoti e poi derubata di più di tre milioni di euro di beni tra cui perfino una Jaguar.

Una vicenda che aveva incrinato i rapporti tra la Lollobrigida e suo nipote Dimitri, modello di 29 anni, che, presente alla camera ardente della nonna, ha ammesso di non averla mai chiamata nonna, fino a oggi.

"La chiamavo G, l'ho sempre chiamata G e adesso la sto chiamando dentro di me anche nonna, il che è stato difficile in un certo senso - ha detto Dimitri ai microfoni di Oggi è un altro giorno -. Sono sempre stato abituato a chiamarla così. Dopo tanta lontananza ci siamo riavvicinati in questi ultimi mesi, nel momento più duro. Purtroppo avrei voluto vederla anche in altri momenti, però, lo so che sembra strano ma dopo tanto tempo mi sento di nuovo molto vicino a lei ed è assurdo perché se ne è appena andata. Oggi mi sento suo nipote".