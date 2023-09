Claudio, il nipote di Mara Venier, va in prima elementare: le foto in divisa nella nota scuola romana

Dopo la foto di Mara Vernier in prima elementare ecco che spuntano anche quelle di suo nipote Claudio che proprio pochi giorni fa ha iniziato la primaria. A condividere gli scatti è Giada Di Miceli, speaker radiofonica e conduttrice, la cui figlia, Giorgia, frequenta la stessa scuola, e la stessa classe, del nipotino di Venier.

Si tratta di Villa Flaminia, "istituzione educativo-scolastica cattolica, fondata e diretta dai Fratelli delle Scuole Cristiane (congregazione di religiosi laici fondata nel 1680 da S. Giovanni Battista de La Salle, Reims, 1651 – Rouen, 1719), per l’istruzione e l’educazione cristiana della gioventù" si legge sul sito dell'istituto. La scuola, nata nel 1956, racchiude le classi dall'infanzia fino a quelle dei licei classico e scientifico. Il complesso scolastico è formato da una struttura centrale dove si trovano le aule, di fronte a questo si trovano gli "impianti sportivi e i campi da gioco, che vanno dal calcio al tennis, dall’atletica leggera alla pallacanestro e pallavolo, piscina, palestra coperta e i campi da gioco per tutti gli alunni". Come scritto sul sito la retta per l'anno scolastico 2023-2023 va dai 3.840 euro annui per la scuola dell'infanzia, fino ai 6mila euro per i licei (primaria 4.500 euro, medie 5.400 euro).

Dalle foto condivise da Di Miceli scopriamo che tutti i bambini indossano la divisa composta da giacca, camicia e cravatta blu, poi pantaloni o gonna sotto al ginocchio per maschi o femmine. Oggi, venerdì 22 settembre, è stato il giorno dell'inaugurazione dell'anno scolastico e i bambini della prima elementare sono stati accompagnati da studentesse più grandi, probabilmente delle superiori.

Claudio è il figlio di Paolo Capponi, secondogenito della conduttrice nato dall'amore per l'attore Pier Paolo Capponi, è nato nel 2017. Il piccolo negli ultimi anni ha spesso trascorso parte della sua estate con la nonna Mara e il marito, Nicola Carraro, a Santo Domingo: ad agosto, per esempio, i tre sono andati a vedere i delfini insieme. E proprio sul suo profilo Instagram Mara ha ricondiviso le foto che ritraggono il piccolo Claudio durante la cerimonia.