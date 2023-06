Giulio, nipote di Mara Venier, ricorda Forleo dopo la morte: il messaggio

Una foto dolcissima, al mare, circa 15 anni fa, quando Giulio Longari aveva tra i 4 e i 5 anni. Così il figlio di Elisabetta Ferracini e Carlo Longari ha voluto ricordare Pier Francesco Forleo il marito della madre, o meglio il suo "capi". Un gesto dolcissimo che è stato ricondiviso nelle storie dalla nonna Mara Venier. La conduttrice ha speso bellissime parole per ricordare il genero: "Pier sei stato un genero meraviglioso... Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia... E io ti ho voluto bene come un figlio".

Forleo è morto ieri notte, 8 giugno, non sono note maggiori informazioni sulle cause del decesso. A darne notizia sono stati il presidente Rai Marinella Soldi e l'amministratore delegato, Roberto Sergio. Pier Francesco era il direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai e per ricordarlo oggi è stato mandato in onda un omaggio al Tg2 ed è anche stato fatto un discorso durante la presentazione dei palinsesti estivi Rai.