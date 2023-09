La piccola Violante, nipote di Mihajlovic, bacia la foto del nonno scomparso: il video è dolcissimo

La piccola Violante, nipote di Sinisa Mihajlovic, bacia la foto del nonno che non c'è più. Il video dolcissimo è stato pubblicato da Arianna Rapaccioni, moglie dell'allenatore del Bologna scomparso l'anno scorso per tumore. La didascalia recita: "Abbracciami più forte". Oltre centomila i like al post. La bambina è nata nell'autunno del 2021 ed è primogenita di Virginia, una delle figlie del calciatore, e del compagno Alessandro Vogliacco, anch'esso calciatore.

Sinisa, scomparso a dicembre all'età 53 anni causa di una leucemia, fece in tempo a conoscere la nipotina. Indimenticabile il volto stupito di quando scoprì che sarebbe diventato nonno: steso sul divano, ha ricevuto dalla figlia un pacchetto con scritto "Sorpresa! Ciao nonno" e dentro c'era un body. Per lui, che stava già lottando da tempo contro la malattia, fu impossibile non commuoversi. Proprio attorno alla bambina si è stretta la famiglia Mihajlovic nel primo Natale senza Sinisa: "Grazie di esistere", scrivevano in quei giorni su Instagram. Oggi sono passati dieci mesi dalla morte e, anche se Sinisa non c'è più, la piccola Violante sta imparando a conoscerlo nei ricordi della mamma e della nonna, oltre che di tutti gli amici e tifosi che saranno felici di raccontare che uomo iconico è stato il nonno.