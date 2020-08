La mamma di Nadia Toffa: "Mia nipote nata in lockdown, un suo dono: ha lo stesso sorriso"

E' passato un anno dalla scomparsa di Nadia Toffa, ma la giornalista delle Iene resta indimenticabile nel cuore del pubblico. A ricordarla nelle ultime ore è stata la mamma Margherita Rebuffoni, che ha ritirato per la figlia scomparsa per cancro un premio dedicato al suo lavoro giornalistico al Magna Grecia Awards.

Il ricordo della mamma di Nadia Toffa

"Non me l'aspettavo che la mia Nadia avesse così tante persone che le volevano bene - ha dichiarato mamma Margherita - Quando tocchi con mano un simile amore vieni sommerso dall'emozione. E poi quell'applauso è stato un modo bellissimo per superare la paura di questi mesi e tornare alla normalità. Lei ci ha insegnato a non demordere mai. Ad affrontare le difficoltà senza paura, niente avviene per caso". Toffa se n'è andata il 13 agosto dell'anno scorso, al termine di una battaglia contro un tumore al cervello . In centinaia si sono riversati ai funerali a Brescia , sua città natale.

"Mia nipote, lo stesso sorriso"

Proprio durante la premiazione, Margherita ha voluto rivelare un commovente aneddoto a proposito dell'ultima arrivata in casa Toffa, una nipotina figlia di Silvia, sorella di Nadia. "Ha lo stesso sorriso birichino di Nadia, sua mamma Silvia le somiglia molto. Anche se Brescia, la nostra città, è stata violentemente sconvolta dal coronavirus, noi siamo riusciti a vivere con serenità quei momenti. La nipotina, nata in pieno Covid, ci ha tenuti occupati con pappe, cambi e biberon. le giornate sono volate, è stato un dono, un dono di Nadia".

Intanto Margherita si prepara a realizzare un nuovo sogno lasciato da Nadia. Dopo il libro 'Non fate i bravi', anche un brano: "Una bellissima canzone scritta e incisa da lei: si intitola la donna altalena, ed è un brano sulla vita e sull'amore, in senso lato. Per l'uomo, per la donna, per i bambini e la natura, universale".