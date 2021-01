La verità sulla lite tra Noemi, Emma ed Alessandra Amoroso

Tutto ha avuto inizio (e conclusione) su Twitter, dove un utente ha segnalato come la cantante Noemi abbia lasciato un 'like' ad un post che criticava le colleghe Emma Marrone ed Alessandra Amoroso, in questi giorni in radio con il brano 'Pezzo di cuore'. Qualcuno ci ha letto l'inizio di un catfight dal gusto musicale, ma le tensioni sono state presto stemperate dalle stesse protagoniste. Ma vediamo precisamente che cosa è successo.

Il like birichino di Noemi

A dare il via è stato un fan delle due cantanti di Amici, che ha accusato Noemi di mancata solidarietà femminile poiché elogiava il proprio brano 'Ispirazione' lanciato in questi giorni insieme al rapper Inokiness, a discapito delle due ex allieve di Amici. "Noemi che lascia il like a un commento contro Emma e Alessandra Amoroso è la dimostrazione che l'invidia è ovunque. Soprattutto dalle donne che reputi amiche e con cui hai fatto dei concerti contro la violenza sulle donne e per il sostegno femminile". A rispondere è stata subito l'artista romana, che ha smentito ogni maretta: "Credo che questi commenti vadano nella direzione errata. Ho letto il post ed ero felice per l’elogio a Inokiness, NON NE HO COLTO da subito il senso critico.Impossibile da parte mia muovere una critica verso due artiste e donne straordinarie! Il loro pezzo è stupendo, ascoltatelo".

La risposta di Alessandra Amoroso

A chiudere il cerchio, e i pettegolezzi, ci ha pensato infine Amoroso stessa: "Tranquilla Vero, siamo sicure io ed Emma che tu non abbia pensato al nostro “PEZZO DI CUORE”come una trovata commerciale ma solo una bellissima unione di due donne, due amiche nella musica. Tutto il resto è noia!In bocca al lupo a te per il tuo Sanremo! Viva la musica".