Noemi Bocchi il look da 4 mila euro e un'auto nuova (forse regalata da Totti)

Noemi Bocchi da mesi ormai è sulla bocca di molti. Dopo l'intervista di Francesco Totti in cui conferma la loro relazione ormai la possiamo chiamare la sua compagna. Sulle pagine del settimanale Chi sono state pubblicate nuove foto di Noemi ancora una volta senza Totti, ma in queste qualcosa che riconduce direttamente al calciatore c'è: un'auto. Non una macchina qualsiasi ma proprio il modello ID.5 (il nuovo della gamma) che Totti sta pubblicizzando da qualche mese in qualità di ambassador di Volkswagen.

Il settimanale fa poi un'analisi del look casual della 'nuova signora' Totti: solo parlando della borsa, scarpe e cintura si arriva ad una cifra vicina ai 4mila euro. Stivali Chanel da 2.500 euro, cintura di Hermes 550 euro e infine la pochette di Louis Vuitton da 800 euro.

Foto dal settimanale Chi: sotto, in ordine, gli stivali Chanel, la borsa Vuitton, la cintura Hermes e la nuova auto.