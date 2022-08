Noemi Bocchi, le vacanze al Circeo vicino Totti e quello yacht al largo

Tana per Noemi Bocchi al Circeo. La nuova fiamma di Francesco Totti, secondo quanto riporta Il Messaggero, questa estate avrebbe rinunciato alle vacanze in Sardegna - dove è solita andare ogni anno almeno un paio di settimane - per stare vicino al 'Capitano', da qualche giorno a Sabaudia insieme ai figli.

Nella nota località di mare in provincia di Latina, Totti ha una villa da sogno, quest'anno divisa tra lui e Ilary Blasi, freschi di separazione. La conduttrice è stata qui fino a pochi giorni fa con Isabel, Chanel e Cristian, adesso invece è il turno del papà. A pochi chilometri da lì Noemi Bocchi, avvistata da Dagospia sulla spiaggia privata del residence che la ospita. Non solo. La 34enne sarebbe stata beccata anche a bordo di un tender che la portava su uno yacht ancorato al largo - per fare rientro un paio d'ore dopo -, dove probabilmente l'aspettava l'ex numero 10 della Roma. Ipotesi non così irreale, considerando le indiscrezioni sugli incontri avvenuti precedentemente tra i due dove erano presenti anche i rispettivi figli. Insomma, la storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti sta solo aspettando di essere ufficializzata, intanto i due innamorati cercano di tenere quanto più possibile la relazione lontano da occhi indiscreti, con risultati abbastanza deludenti. Il 'Pupone' vorrà attendere un po', il tempo di far placare la morbosa curiosità del gossip, ma soprattutto di creare un nuovo equilibrio per i figli, sua assoluta priorità in questa dolorosa vicenda familiare. Nel frattempo ci pensano i paparazzi, come possono, a regalare aggiornamenti sulla nuova e avvincente storia d'amore.

Dopo il cambio della guardia tra i due ex coniugi a Sabaudia, Ilary Blasi si è chiusa nel silenzio. Se fino alla settimana scorsa i social della conduttrice pullulavano di foto e video - dal viaggo in Tanzania alla villeggiatura sul litorale laziale - da giorni tacciono. Sarà un periodo durissimo per lei, anche se gli amici hanno assicurato che è molto più forte di quello che si può immaginare. Questa prima estate senza Totti e Ilary, però, è ancora incredibile.