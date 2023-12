Noemi Bocchi e il documentario di Ilary Blasi, gli amici raccontano la sua reazione: le foto

La reazione di Francesco Totti al documentario con cui Ilary Blasi ha raccontato la sua verità sulla fine del loro matrimonio è arrivata poco dopo l'uscita su Netflix: "Faccia e dica quello che vuole" è stato il generico commento attribuito all'ex capitano giallorosso dopo aver visto il trailer. E Noemi Bocchi? Qual è stata la replica che l'attuale compagna di Totti, mai chiaramente nominata dalla showgirl ma comunque presente nel racconto, ha manifestato rispetto a tanto clamore? "Non ho tempo per le cose che non valgono niente" è stata la frase scritta da lei su Instagram nel pieno della tempesta mediatica scatenata dalla storia di Ilary. Ora però, a parlare sono gli amici, come riporta il settimanale Chi insieme alle foto che valgono come risposta alla mossa della showgirl.

Le foto di Totti e Bocchi (e la reazione di lei a "Unica")

Il magazine racconta che il servizio di foto che mostra Totti e Bocchi insieme, sorridenti, innamorati e abbracciatissimi, è stato realizzato in un ristorante di Roma qualche giorno fa: la coppia, acccortasi dei fotografi, ha voluto comunicare così il suo stato d'animo, come se Unica non lo avesse turbati. Inoltre, Chi racconta che Noemi agli amici ha ribadito il proprio disinteresse per l'argomento facendo capire di non aver nemmeno visto il documentario. Ma se lei ha mostrato indifferenza, per Totti invece la questione sarebbe diversa: "Sembrava più dispiaciuto per il coinvolgimento di Noemi e per i figli che hanno dovuto sopportare questa nuova ondata mediatica", si legge ancora nell'articolo.

E a proposito di figli, la stessa Ilary a Verissimo è tornata sul delicato argomento: "I nostri figli hanno visto il documentario, gliel'ho detto due giorni prima e li ho lasciati liberi di scegliere. 'Se lo volete guardare sapete dove trovarlo, prendetevi il vostro tempo'. Di fatto loro quella storia la conoscevano, non si tratta di schierarsi, non si sceglie tra mamma e papà" ha detto a Silvia Toffanin, "L'importante è che abbiano la situazione chiara, ovviamente hanno vissuto tutto il terremoto, fa parte di un divorzio".