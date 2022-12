Totti-Bocchi, adesso parla l'ex marito: piovono gravi accuse, c'entrano i figli

Francesco Totti e Noemi Bocchi da un lato; Ilary Blasi e il nuovo fidanzato Bastian Muller dall'altro: il gossip continua ad arricchire di dettagli le storie ormai parallele della ex coppia con i rispettivi compagni. Anche questa settimana il magazine Chi provvede ad aggiungere tasselli alle loro vicende private, anticipando contenuti che raccontano delle loro quotidianità ma anche di retroscena non ancora rivelati del tutto.

In particolare, il giornale diretto da Alfonso Signorini in edicola domani 14 dicembre, riporta l'intervista esclusiva a Mario Caucci, marito separato di Noemi Bocchi. L'uomo non ha apprezzato il modo in cui i figli sono stati esposti a causa della nuova relazione della moglie e se la prende sia con la Bocchi che con Totti, il quale, essendo avvezzo alla popolarità, avrebbe dovuto tutelare maggiormente i minori.

La vacanza di Ilary e Bastian, i baci di Totti e Noemi

Le dichiarazioni dell'ex marito di Noemi, ma non solo. Anche la romantica vacanza sulla neve di St. Moritz fra Ilary Blasi e il nuovo fidanzato, Bastian Muller, è al centro dei servizi del magazine che fornisce ulteriori dettagli sull'uomo accanto alla conduttrice da qualche settimana, descritto come un imprenditore tedesco erede di una famiglia di costruttori. Nelle foto Ilary si lascia andare teneramente fra le braccia del ragazzo e presenta il nuovo amore agli amici, fra loro anche Michelle Hunziker.

Quanto a Totti e Noemi, dopo aver pubblicato la foto dell'albero di Natale, la coppia incalzata dai fotografi, si scambia baci e carezze, con la Bocchi che prende l'iniziativa e fa sorridere Totti all'uscita dal ristorante.