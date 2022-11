Noemi Bocchi a Dubai con un bracciale da 8mila euro. Poi spunta l'anello a 5 carati che le ha regalato Totti

Da un amore a cinque stelle a uno a cinque carati è un attimo. Se nel primo caso stiamo parlando del film d'amore (anno 2002) in cui Jennifer Lopez è una cameriera d'albergo che si finge una donna molto ricca che si innamora di un candidato al senato, nel secondo, invece, stiamo parlando di Francesco Totti, 46 anni, e Noemi Bocchi, 34 anni.

Grazie ad uno zoom importante, il settimanale Chi ha mostrato l'anello di diamante da ben cinque carati e la storia che accompagna questa foto è altrettanto preziosa. "L'anello - racconta Chi - è apparso su una storia Instagram della Bocchi. Dal tag siamo risaliti alla catena di negozi in cui l'anello sarebbe stato acquistato" ed è proprio la gioielleria, e in particolare lo stesso punto vendita, in cui il Capitano andava a comprare i regali a Ilary Blasi. E, secondo una testimonianza raccolta dal settimanale: "L'ordine dell'anello risalirebbe a dicembre di un anno fa. Prima, quindi, rispetto alla data fornita da Totti" per l'inizio della storia con Noemi.

La domanda, quindi, sorge spontanea: la relazione dell'ex calciatore con Bocchi è iniziata prima oppure quell'anello era per Ilary? Secondo Chi le tempistiche temporali raccontate da Francesco hanno "dell'incredibile" perché in "soli otto mesi Totti è riuscito nell'ordine: a rompere con Ilary dopo vent'anni di matrimonio, a trovare una casa fra Roma nord e il centro dove andare a vivere con Noemi; a festeggiare il compleanno e quello del figlio Cristian con la Bocchi e, adesso, a debuttare sul red carpet dei Globe Soccer Awards".

Ad attirare l'attenzione del settimanale non è solo il luccichio al dito Noemi, in occasione del red carpet a Dubai, ma anche l'abito nero elegantissimo di Yves Saint Laurent da 3.500 euro, il bracciare Cartier da 8 mila e un collier il cui valore non è noto.

Il quasi incontro all'aeroporto

Mentre Bocchi e Totti erano a Dubai, Ilary Blasi era volata a New York e i tre stavano quasi per incontrarsi al ritorno dei loro viaggi (Ilary ha dovuto anticipare il ritorno a causa del maltempo). Il triangolo delle Bermudas in questa occasione è stato evitato, ma chissà, prima o poi si dovranno incontrare (o forse l'incontro c'è già stato).