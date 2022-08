Mentre Ilary era a Sabaudia con i figli, Totti era a casa di Noemi Bocchi e i figli di lei

"Ci son cascato di nuovo", questo famoso verso di Achille Lauro descrive alla perfezione le foto che mostrano Francesco Totti uscire dalla casa di Noemi Bocchi. Ormai non si può più parlare di gossip: i nuovi scatti pubblicati dal settimanale Chi mostrano l'ex calciatore a bordo del suo scooter che esce dall'ormai famoso cancello del palazzo di Bocchi. I tentativi di nascondere la relazione sembrano ormai dimenticati e infatti il volto di Totti è ben visibile sotto il casco. Quella che sembrava un'avventura sta prendendo sempre di più i contorni di una relazione vera e propria e lo dimostra anche il fatto che a casa di Noemi, mentre c'era Francesco, erano presenti i suoi figli. Tutto ciò è successo il 29 luglio quindi quando Ilary Blasi era a Sabaudia al mare con i figli Chanel, Isabel e Cristian.

E mentre tutti pensavano che Totti si fosse chiuso nella sua villa per non alimentare nuovi gossip ecco che invece il silenzio sui social non andava di pari passo a quello della sua vita privata. Non è rimasto lontano da Noemi, tutt'altro. Giovedì scorso è stato avvistato mentre entrava nel palazzo di Bocchi alle 21:30 circa, il fotografo di Chi ha aspettato tutta la notte, ma il Capitano è uscito di casa solo l'indomani mattina verso le 10:30. Prima è uscita Noemi con la figlia, poi Totti in sella allo scooter che nonostante la doppia visiera era ben riconoscibile, anche per i tatuaggi.

Nonostante gli amici gli avessero consigliato di stare lontano da quella casa almeno per un po', Totti ha deciso di testa sua e ciò conferma che ormai il Capitano ha fatto la sua scelta anche perché come aveva affermato lui è certo di aver fatto tutto il possibile per salvare la relazione con Ilary, anche se con queste foto si potrebbe pensare tutto il contrario. Noemi Bocchi dal canto suo continua a svolgere la sua vita e non tradisce emozioni, con i figli si è dedicata ad un giorno di shopping tra i negozi di Louis Vuitton e Balenciaga per poi rifugiarsi in un centro estetico per prendersi cura del suo corpo.

Le foto dal settimanale Chi