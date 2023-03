Noemi Bocchi, i primi like di Totti già nel 2021 (quando con Ilary Blasi andava tutto bene)

Like ci cova nella storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti, o quantomeno in quella raccontata da loro una volta usciti allo scoperto lo scorso ottobre. La versione ufficiale vuole che i due si sono conosciuti a un evento di padel in Sardegna, nell'estate del 2021, dove l'ex calciatore era in vacanza con Ilary Blasi. Lei allora era già separata dal marito, Mario Caucci - padre dei suoi due figli - ma la relazione con Totti, sempre secondo i loro racconti, sarebbe nata dopo più di un anno, lo scorso autunno. Eppure qualcosa non torna.

Le prime voci di crisi tra Franscesco Totti e Ilary Blasi hanno iniziato a circolare nel febbraio 2022, prontamente smentite dai diretti interessati che ufficialmente hanno continuato a vivere insieme fino a luglio 2022, 5 mesi dopo, quando entrambi, con due comunicati stampa separati, hanno annunciato la loro separazione. Fino ad allora, ha sempre giurato l'ex calciatore della Roma, tra lui e Noemi c'era solo un'amicizia. Una tesi debole - soprattutto considerando gli avvistamenti della nuova coppia avvenuti in quei mesi e i rumors che arrivavano da fonti molto credibili - che comunque hanno portato avanti fino a ottobre, quando sono usciti allo scoperto.

Spulciando il profilo Instagram di Noemi Bocchi, però, saltano all'occhio i like di Francesco Totti quasi a ogni post e scrollando all'indietro si scopre che le prime interazioni risalgono ad agosto 2021, esattamente l'estate in cui si sono conosciuti. Dal 14 agosto - data del primo like di Totti a una foto di Noemi in barca - gli apprezzamenti del 'Pupone' sono si fanno sempre più frequenti, a dimostrazione che il loro incontro non gli era certo scivolato addosso. Illazioni? No, considerazioni che vedendo come sono poi andate le cose hanno motivo di venir fatte. Certo è che i like di Totti arrivavano in tempi non sospetti sul profilo di Noemi, che ora invece conta oltre 56 mila follower e ha gli occhi del gossip addosso. Quelli di Totti ce li aveva già da prima.

Il primo like di Francesco Totti a Noemi Bocchi