"Noemi Bocchi incinta di Totti": dove sta la verità

L'indiscrezione, che in questi giorni è stata smentita (ma non dai diretti interessati), su Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti ha creato un'onda che ha investito da Nord a Sud l'Italia. La notizia riferita dal Corriere della Sera è rimbalzata come una palla di sito in sito, di giornale in giornale.

Il settimanale Chi nel numero in edicola questa settimana è tornata a parlare della gravidanza svelando come sarebbe nato il gossip. "È bastato - scrive Chi - che la Bocci entrasse alla clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un'amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba, poi rivelatasi una colossale bufala". Insomma nulla di meno veritiero. Ed è passato anche il primo Ferragosto da separati, presto ci sarà il Natale: Ilary Blasi ha scelto la sua famiglia e ha trascorso la giornata di metà agosto con la sorella Melory nel paese dei loro genitori, Totti invece era a Sabaudia con i figli e alcuni amici.

In un gossip simile sono state coinvolte anche Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti: a inizio agosto il settimanale di Alfonso Signorini aveva comunicato la notizia che mamma e figlia sarebbero state viste "in una farmacia mentre compravano un testi di gravidanza". L'acquisto sarebbe stato fatto durante le vacanze in Sardegna che la mamma e le figlie, oltre ad Auri erano presenti anche Celeste e Sole, si sono regalate tra le acque cristalline dell'isola.