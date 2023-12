Anche Noemi Bocchi dice la "sua verità": il messaggio che svela tutto

Prima Francesco Totti e poi Ilary Blasi. Entrambi hanno raccontato la loro verità su tradimenti, separazione e rispettivi nuovi compagni. Se Totti l'ha fatto tramite intervista poco dopo la notizia del divorzio, Ilary ha preferito aspettare e lasciare che a parlare fosse un docufilm prodotto da Netflix. "Unica", questo il nome del biopic, ha fatto molto parlare tanto che anche Fabrizio Corona è tornato sull'annosa questione dei tradimenti di Blasi e Totti e ha rivelato anche che l'ex calciatore sarebbe ancora innamorato della conduttrice.

Dopo giorni e giorni in cui il gossip ha parlato molto dei due ex coniugi, oggi, 1 dicembre, anche Noemi Bocchi, la compagna di Totti, ha finalmente rotto il silenzio. "Non ho tempo per le cose che non valgono niente", queste le parole che Noemi ha condiviso su Instagram e che sembrano essere indirizzate proprio a Ilary e a tutti i pettegolezzi.