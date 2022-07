Quando Noemi Bocchi era fidanzata con un ex tronista di Uomini e Donne

Dopo Giovanni Angiolini e la separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Noemi Bocchi è il nome più cercato in quanto legato al divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. Sulla presunta amante dell'ex calciatore le informazioni sono poche, alcune non confermate altre che invece hanno trovato un riscontro: come la relazione con un ex tronista di Uomini e Donne.

Non un tronista a caso, ma quello che adesso ricopre il ruolo di postino a C'è posta per te: Gianfranco Apicerni. A confermarlo è stato lo stesso Apicerni al settimanale Di Più. L'uomo, che adesso gestisce anche due case vacanza nel centro di Roma, ha spiegato che quello con Noemi è stato un "amore giovanile, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita". Non si è trattato di un amore passeggero, ma di una relazione lunga due anni nata prima che Apicerni partecipasse a Uomini e Donne e scegliesse Valeria Bigella. Dopo l'esperienza del dating show prese parte anche al reality sportivo Campioni – Il Sogno. "Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi" e così dopo aver dato conferma e aver parlato bene della storia Apicerni non ha aggiunto altro.

Dopo Apicerni Noemi sembrerebbe aver incontrato Mario Caucci che è stato suo marito per 10 anni e con il quale ha avuto due figli. Caucci quando uscirono le prime indiscrezioni su Bocchi e Totti non parlò benissimo della madre dei suoi figli, anzi: "Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediatico, mentre al Capitano tutta la mia comprensione".