Noemi Bocchi in tribunale, udienza a porte chiuse: "Mi state tormentando, sono offesa"

Noemi Bocchi è arrivata questa mattina presso la cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a Roma, per un'udienza nell'ambito di un procedimento che la vede parte offesa. Accogliendo la richiesta del legale di parte civile, il tribunale ha disposto che il processo si svolga a porte chiuse per garantire la riservatezza delle audizioni in corso.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la nuova compagna di Francesco Totti è stata convocata per partecipare al processo in cui è imputato l’ex marito Mario Caucci, risultando parte offesa nel processo penale. Il giudice ha disposto di doversi procedere a porte chiuse e dunque senza giornalisti e persone che non hanno nulla a che fare con l'udienza nel corso della quale sono state ascoltate cinque persone, due amici e tre amiche di Bocchi, che hanno testimoniato come persone informate sui fatti.

"Non vogliamo rilasciare dichiarazioni" hanno detto gli avvocati di Caucci uscendo dall’aula; "Mi state tormentando, sono molto offesa”, il commento di Bocchi ai cronisti che le chiedevano spiegazioni sulla sua presenza in tribunale.

La storia con Francesco Totti

Dopo la riservatezza dei primi tempi, oggi Noemi Bocchi e Francesco Totti sono usciti definitivamente allo scoperto. Di lei l'ex calciatore ha parlato pubblicamente per la prima volta nella nota intervista rivelatrice della guerra in corso con l'ex moglie Ilary Blasi. Oggi la coppia sarebbe pronta al passo della convivenza presso il lussoso appartamento preso in affitto da Totti nella stessa zona della compagna che, come lui, adesso sfoggia un anello al dito simbolo di un legame già molto solido.