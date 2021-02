Noemi racconta la sua metamorfosi: “Nell’altro corpo non mi sentivo più io”

È una Noemi diversa, nel corpo come nello spirito quella che si racconta a Vanity Fair che a lei dedica la copertina del numero in edicola dal 24 febbraio. Al magazine diretto da Simone Marchetti, Veronica Scopelliti, vero nome della 39enne romana, parla per la prima volta della metamorfosi che l’ha portata a dimagrire molto e a scoprire una voce inedita che il pubblico avrà modo di ascoltare al Festival di? Sanremo a cui parteciperà con il brano ‘Glicine’.

“Ognuno dev’essere libero di diventare il sogno che ha di sé, senza paura, senza nessun timore”, ha confidato la cantante: “Nell’altro corpo non mi sentivo più io. Così ho difeso il sogno che avevo di me. Ho imparato a non avere paura dell’onestà di chiedermi ‘Chi sono?’. E mi sono avvicinata a quello che credo di volere”. Oltre ?l’intervista esclusiva, Noemi si ?è ?raccontata anche in un monologo scritto a quattro mani con Vanity Fair, per ripercorrere le pressioni, i dubbi, gli attacchi e i giudizi che sempre circondano il corpo delle donne.

Noemi, dimagrita, spiazza i fan: "Giuro che sono io"

A giugno scorso Noemi ha dato prova di una forma fisica da urlo durante il primo weekend di estate. "Giuro che sono io", ha risposto ai fan spiazzati da un cambiamento molto evidente indotto anche da un regime alimentare sano. Quanto all'allenamento, in quell’occasione l'artista aveva spiegato di aver iniziato il metodo Tabata che consiste nell'esecuzione di sette o otto sessioni ripetute al massimo dell'intensità, alternate da dieci secondi di recupero passivo.

Un momento che segna un punto e a capo con il passato quello che Noemi sta attraversando adesso e che la vede serena anche sentimentalmente accanto al marito Gabriele Greco, sposato due anni fa.