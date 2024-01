Noemi, la rara foto (hot) con il marito per gli auguri di buon 2024

Noemi e il marito, Gabriele Greco, sono una coppia riservatissima. Le foto di loro insieme sono pochissime, come anche i dettagli sul loro amore. L'1 gennaio però i due, per augurare un buon 2024 e "tanta fortuna", hanno deciso di fare un'eccezione e si sono scattati un selfie. La foto è particolarmente piccante in quanto ritrae i due di fianco al letto, lei ha indosso solo una maglietta a mezze maniche e un paio di slip ed è abbracciata, con le gambe strette intorno alla vita di Gabriele (che indossa una tuta).

Noemi e Gabriele - anche lui musicista, pianista ed insegnante di musica, nonché volto della band della moglie - fanno coppia dal 2008 e sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. I due si sono sposati a luglio 2018 nella Basilica di San Lorenzo in Lucina, nel centro storico di Roma. Lei indossava un abito color champagne ricamato a fiorellini e un lungo velo. I festeggiamenti sono poi proseguiti al Lian Club, ristorante sul Lungotevere, dove non sono mancate romantiche esibizioni improvvisate della cantante.