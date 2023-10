Noemi noleggia un mega yacth per Totti: le foto del super regalo di compleanno

Una cena organizzata nell'attico di Vigna Clara, a Roma nord, insieme alla famiglia e gli amici più cari, non bastava: per i 47 anni di Francesco Totti, Noemi Bocchi ha pensato anche a una sorpresa che fosse indimenticabile per l'uomo che le è accanto da più di un anno, un'esperienza da vivere lontano dalla Capitale, ma con le persone più care della sua vita.

È il settimanale Chi a documentare il weekend da sogno organizzato da Noemi che per stupire il suo fidanzato ha pensato proprio a tutto: con la scusa di andare a Genova a vedere la partita Genoa-Roma, ha fatto in modo di recarsi con lui in Costa Azzurra con i figli e gli amici. Lì, ad attendere l'equipaggio c'era un immenso yacth dotato anche di vasca idromassaggio, dove tutti hanno festeggiato Francesco in un'atmosfera serena che non ha rinunciato a giri sulle moto ad acqua. Presenti anche la piccola Isabel e Chanel, le figlie nate dal matrimonio di Totti con Ilary Blasi, e il fidanzato di quest'ultima, Cristian. Le immagini confermano che l'amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele, condiviso in ogni aspetto che sia un momento legato alla vita professionale dei rispettivi figli o quello più leggero di una serata a teatro. E se l'ombra di Ilary Blasi continua ad aleggiare, loro - a parte qualche accenno di imbarazzo - non sembrano farci caso.