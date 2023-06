Non sono una signora, Lorenzo Amoruso parla della ex Manila Nazzaro (che ora è fidanzata con Stefano Oradei)

Dopo diversi slittamenti il programma Non sono una signora condotto da Alba Parietti e registrato lo scorso ottobre è andato in onda ieri su Rai 2. Tra i personaggi che si sono presentati nella loro versione drag queen c'era anche Lorenzo Amoruso, ex calciatore e protagonista di Temptation Island insieme all'allora compagna Manila Nazzaro. Oggi i due non sono più una coppia: recente, infatti, è l'ufficializzazione della fine della loro relazione e l'inizio per l'ex Miss Italia di una nuova storia con Stefano Oradei, storico ballerino di Ballando con le Stelle. Una situazione decisamente delicata quella tra i due ex partner che, come tale, ha decisamente stonato con le dichiarazioni sentite ieri sera da Amoruso nello show di Rai 2 e risalenti a ben otto mesi fa.

Quando è stato svelato che dietro alla Drag Queen Gigliola Yard si nascondeva proprio Amoruso, Alba Parietti ha spiegato: "Perché era vestito da regina? Questa figura lo lega sentimentalmente alla sua partner, lui sta con una regina di bellezza, la sua fidanzata è ex Miss Italia. Lui si porta dietro anche la corona della sua bella regina e questo a noi piace tantissimo" ha detto riferendosi a Nazzaro. Lui, dal canto suo, ha replicato: "Capire le donne non è facile e non vorrei nemmeno provarci. Però è chiaro che se vuoi andare bene e d’accordo con la tua compagna devi iniziare in qualche maniera ad assomigliarle e cercare di capirla. Uno deve provare a mettersi nei suoi panni. Non è facile, ma questa esperienza mi è servita per migliorare me stesso e anche capire la mia fidanzata" le sue parole che, ascoltate alla luce del burrascoso addio, sono risuonate piuttosto strane.

Intanto Manila Nazzaro e Stefano Oradei sono usciti allo scoperto, rivolgendo l'uno all'altra dediche social che dimostrano come entrambi vogliano vivere la loro storia d'amore senza alcun problema.