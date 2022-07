Paura per la nonna di Fedez, il rapper: "Sei una roccia"

Tanta paura per Luciana Violini, l'amata nonna di Fedez. È lo stesso rapper a dare comunicazione su Instagram del brutto incidente a seguito del quale la signora si è fratturata il bacino. "Purtroppo due giorni fa la nonna cadendo si è fratturata un femore. Oggi l'hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci ha fatto sudare freddo. Sei una roccia nonna!", ha scritto Fedez sul social.

"Raga sono toppo contento sia andato tutto per il meglio", ha poi aggiunto condividendo una foto della cena a due che si sono concessi scorsa settimana. Nonna Luciana è un vero e proprio personaggio social grazie sì alle condivisioni su Instagram di Fedez e Chiara Ferragni ma soprattutto per la sua partecipazione (e non poteva certamente mancare lei) nella serie tv The Ferragnez. Gli spettatori della serie si sono innamorati della signora e dello speciale rapporto che la lega a Federico. La signora Violini, 91 anni compiuti il 29 marzo scorso, si presenta come una "Nonna imprenditrice digitale", sul suo profilo Instagram non mancano scatti con i pro-nipoti Leone e Vittoria.