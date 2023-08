Nunzia De Girolamo: svelate le cause dietro al malore. Parla la conduttrice

Aveva fatto preoccupare molti Nunzia De Girolamo, 47 anni, quando mercoledì aveva confessato di essere rimasta vittima di un malore dietro le quinte de "La Vita in Diretta". E così oggi è la stessa conduttrice a fare chiarezza circa la ragioni che l'hanno portata a svenire nel backstage della trasmissione. Il motivo sarebbe da ricondurre a un'indigestione, a sua volta causata dalla alimentazione sregolata tenuta dalla presentatrice napoletana: sebbene infatti Nunzia non sia solita mangiare prima di andare in onda, quel giorno avrebbe ingerito più cibo del solito a causa di una festicciola che gli autori avevano organizzato per gli addetti ai lavori. Ma lei stessa a parlarne: "Adesso sto bene - assicura la presentatrice al Corriere della Sera - ho solo un po’ pasticciato col cibo e, poiché la mia soglia del dolore è piuttosto bassa, ho avuto una piccola indigestione che mi ha provocato uno svenimento. Ma la colpa è mia: mangio male, un po’ come capita. Pizza, dolci, gelati… Mischio tutto". A stupirla sono stati i tanti messaggi preoccupati ricevuti nelle ore successive al malanno: "Non credevo che il malore avuto in tv potesse avere un tale effetto, ma in tanti mi hanno chiamato e scritto per chiedermi come stavo. Per fortuna non è successo niente di grave".

De Girolamo si era sentita male la scorsa settimana. Era stata lei stessa a raccontarlo una volta entrata in studio, motivando così la presenza di due insolite poltroncine rosse per i conduttori: "In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui (Gialuca Semprini, il giornalista che co-conduce con lei lo show pomeridiano di Rai Uno, ndr) ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode. Devo dire che sei stato molto gentile. Mamma sto bene adesso".