Nunzia De Girolamo: "Volevo un altro figlio, ma il mio matrimonio ha rischiato il crollo"

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Nunzia De Girolamo ripercorre le tappe della propria odissea giudiziaria (a dicembre è stata assolta con formula piena dopo 7 anni di processo), confessando momenti di grande difficoltà interore che l'hanno portata a non vivere serenamente la propria vita familiare: il suo matrimonio con Francesco Boccia è andato in crisi e la maternità non è stata vissuta appieno.

Così il matrimonio di Nunzia De Girolamo stava per crollare

Nunzia, mamma di Gea, 9 anni, e moglie dell'ex ministro Boccia, ricorda come la situazione abbia avuto ripercussioni sulla quotidianità coniugale. "Ha cancellato i progetti più tenersi: io e Francesco avremmo fatto un altro bambino, era nei piani. Invece abbiamo rischiato la rottura: negli anni centrali sono riuscita a camuffare bene la rabbia e la paura, ma all inizio, quando ho saputo di essere indagata, e alla fine, poco prima dell'assoluzione, con mio marito ho ingaggiato liti durissime".

Boccia era di sostegno. "Lui, da buon progressista, ostentava una fiducia assoluta nella magistratura: 'c'è un giudice che giudica un altro giudice', mi ripeteva per rassicurarmi. E io mi incavolavo da morire, mi veniva voglia di lanciargli i piatti. questa sua fede era incrollabile, ma la giustizia mi stava facendo a pezzi senza prove, mi indignava".

All'oscuro di tutto è rimasta la figlia Gea, perché ancora piccolina. "E' arrivata a otto anni senza sapere nulla. Fosse stata piu grande, mi avrebbe fatto milioni di domande e a scuola ci sarebbe stato il compagnuccio che le avrebbe detto 'vogliono arrestare tua madre'. A me è stata sostratta la spensieratezza nel fare la mamma: ho aspettato 36 anni per avere una figlia, doveva ssere il periodo piu bello e invece si è trasformato in una recita di sorrisi e felicità. Ogni volta che Gea mi beccava a piangere, dicevo: 'ho mal di pancia, l'emicrania'".

Il futuro in tv

E' stato proprio l'amore per la figlia Gea a salvarla mentre tutto crollava: l'ex politica ha infatti confessato di aver pensato anche a gesti inconsulti in quel periodo, ma la piccolina le ha dato la forza di reagire.

Ora che la bufera è passata, per Nunzia si apre una nuova vita, anche professionale: niente più politica nella sua routine, ma il debutto come conduttrice nel mondo dello spettacolo: il talk show 'Ciao Maschio' (in onda dal 13 febbraio su Rai1).