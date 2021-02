“Nunzia De Girolamo rimproverata dalla Rai per le foto con Massimo Giletti”

A riportare il retroscena è il sito Dagospia, secondo cui ai piani alti di Viale Mazzini non sarebbe piaciuto il servizio pubblicato dal settimanale Chi per il lancio del programma ‘Ciao Maschio’

Hanno fatto molto parlare le foto pubblicate dal settimanale Chi con Nunzia De Girolamo e Massimo Giletti protagonisti di un inedito siparietto che li ha mostrati ridere e scherzare come mai prima d’ora. Pare, però, che il servizio, realizzato per promuovere la nuova trasmissione 'Ciao Maschio', condotta proprio dalla ex ministra a partire dal 13 febbraio su Rai Uno e di cui sarà primo ospite proprio Giletti, abbia creato qualche problema alla neopresentatrice televisiva, destinataria –secondo quanto raccontato da Dagospia – di un rimprovero da parte dei vertici di Viale Mazzini a cui una tale operazione di pubblicità per il lancio del programma non sarebbe affatto piaciuta.

“Nunzia De Girolamo cazziata per le foto su Chi con Giletti”, racconta Giuseppe Candela per Dago a proposito del servizio pubblicato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, che sarebbe stato origine di parecchi problemi per la moglie del ministro Boccia: “Avrebbe usato il tutto, come di fatto affermato anche da Coletta e Giletti, per lanciare il suo programma Ciao Maschio ma l'operazione avrebbe creato parecchi malumori a Viale Mazzini: "Già le diamo un programma, noi siamo la Rai questa comunicazione non è accettabile", avrebbero tuonato ai piani alti.

I protagonisti delle immagini, intanto, hanno commentato così gli scatti che li hanno immortalati: “Foto alcune delle quali anche apparentemente provocatorie. Che però vogliono andare oltre l’immagine, oltre le più banali e semplicistiche apparenze”, la dichiarazione affidata a Instagram da Nunzia De Girolamo; “Con Nunzia, che è un'amica, abbiamo fatto uno scatto scherzoso durante un set fotografico. Non era ovviamente destinato alla pubblicazione”, l’appunto del conduttore di La7 riguardo allo scatto che lo mostrava in procinto di leccare la gamba dell’amica…