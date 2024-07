Nunzia De Girolamo di nuovo mamma: la rivelazione della conduttrice, il video

Nunzia De Girolamo sta provando a diventare di nuovo mamma. La rivelazione della conduttrice di Estate in diretta è arrivata ieri, nel bel mezzo della puntata di lunedì 8 luglio del programma di Rai 1, durante il dibattito che coinvolgeva i presenti sull'argomento "diventare genitori in età adulta".

Partendo da Gigi D'Alessio che domenica scorsa è diventato padre per la sesta volta a 57 anni, gli ospiti in studio hanno commentato il servizio che mostrava personaggi noti come Biagio Antonacci e Richard Gere diventati padri da grandi. "Le persone che fanno figli in età matura sono sicuramente dei bravi genitori", ha osservato a un certo punto Rosanna Lambertucci ed è stato allora che il co conduttore Gianluca Semprini ha preso la parola con una frase che non è passata inascoltata alle orecchie del pubblico: "Comunque dico un'altra cosa adesso... Guardate che c'è chi ci sta pensando a fare altri figli... qua dentro. Però non posso dire di chi è...". Nunzia De Girolamo è rimasta senza parole, ha vissuto un momento di imbarazzo e quando poi Rossella Erra le ha chiesto se fosse riferito a lei, la conduttrice ha fatto cenno di sì con il capo, aggiungendo un sorriso e ammettendo così di voler dare una sorellina alla figlia Gea, nata nel 2012 dall'amore per il marito Francesco Boccia.

Il link della puntata di Estate in Diretta (dal minuto 1:24:00 la frase di Gianluca Semprini e la reazione di Nunzia De Girolamo)

Le parole di Nunzia De Girolamo sulla figlia Gea

Gea è nata il 9 giugno 2012, un anno e mezzo dopo le nozze di Nunzia De Girolamo con il marito Francesco Boccia, politico ed economista italiano, ministro per gli affari regionali e le autonomie nel governo Conte II. "Tra noi c'è un legame fortissimo e io, lo ammetto, ho mille paure irrazionali da quando c'è lei. Non riesco a farci nulla: nella vita sono soprattutto una mamma", raccontò tempo fa al settimanale Gente l'attuale conduttrice di Estate in diretta, già avvocato con la passione per la politica, deputata in due legislature, ministro delle Politiche agricole del governo Letta.

"Quando ho scelto di diventare madre, per la mia famiglia è stata una sorpresa e vedermi totalmente calata nel ruolo li ha lasciati a bocca aperta. Ma ha stupito anche me: sono sempre stata molto ambiziosa, un'ambizione sana, votata alla carriera", ha confidato ancora la conduttrice che aveva 37 anni quando è diventata mamma: "Quando ho conosciuto mio marito non avevo come obiettivi nozze e figli. Era il 2009. Eravamo entrambi impegnatissimi: la nostra vita era senza orari, il telefono sempre acceso. Ho avuto carriera e soddisfazioni. Poi, a 36 anni, ho sentito che mi mancava qualcosa: abbiamo scelto di avere un figlio. Sognavo una bimba, e volevo chiamarla Gea".

Il primo incontro con il marito Francesco Boccia

Qaundo alla storia d'amore con il marito, De Girolamo ha raccontato di averlo conosciuto quando sedeva in Parlamento: "All'epoca ero in Parlamento ma non l’avevo mai notato. Un giorno andai a Napoli per un convegno e, appena salita sul palco, vedendolo sono stata colpita: classico colpo di fulmine. Durante la giornata abbiamo parlato, ma nulla di più. Tornata a casa, mi sono resa conto che quell'uomo l'avevo in testa. Così gli inviai una mail". La risposta di Boccia arrivò: "Ero certo che mi avresti scritto" le disse. E dopo un periodo di corrispondenza arrivò l'invito a pranzo: "Fu tranquillo, piacevole. Francesco mi conquistò immediatamente dal punto di vista intellettuale: aveva tante cose da dire e sapeva dirle bene. Avevamo, e tutt'oggi abbiamo, idea politiche diverse. Allinizio siamo stati messi a dura prova, ma abbiamo sempre vinto su tutto". Il segreto del loro legame? "Sappiamo quando fare un passo indietro, senza mai calpestare l'altro, e siamo sempre complici", ha confidato: "Lui è tranquillo, riflessivo, io mi infiammo, ma abbiamo creato un buon equilibrio. Le diversità ideologiche possono essere un arricchimento. Non litighiamo mai per ragioni politiche. La politica la lasciamo fuori dalla porta di casa".