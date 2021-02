Nunzia De Girolamo: "Ho pensato di buttarmi dalla finestra, devo ringraziare mia figlia"

Nunzia De Girolamo si racconta alla vigilia del suo debutta televisivo nelle vesti di conduttrice. Messa da parte la carriera politica, la 45enne è pronta ad esordire sul piccolo schermo con 'Ciao Maschio', un talk show. E così, in un’intervista al settimanale OGGI, in edicola da domani, ripercorre anche le tappe della propria odissea giudiziaria (a dicembre è stata assolta con formula piena dopo 7 anni di processo), confessando momenti di profonda disperazione.

Nunzia De Girolamo: "Io salvata da mia figlia Gea"

A salvare Nunzia De Girolamo è stato senza dubbio l'amore per la figlia Gea, 9 anni, nata dal matrimonio col ministro Francesco Boccia. «Senza mia figlia Gea - rivela oggi - senza il suo amore gigante, avrei davvero potuto compiere una sciocchezza e buttarmi da una finestra. Anche per dare un segnale forte a questo Paese, a questi giudici che spesso decidono della vita altrui senza aver coscienza delle conseguenze».

Poi presenta il talk show 'Ciao Maschio' (in onda dal 13 febbraio su Rai1): «Cerco uomini che vogliano spogliarsi delle proprie corazze… - sottolinea Nunzia - I maschi sono in difficoltà: avere a che fare con donne che sono diversissime dalle loro madri li disorienta, li infragilisce». Tra i primi ospiti, com'è noto, ci sarà il giornalista Massimo Giletti, con cui Nunzia ha da tempo una forte complicità professionale, evidente anche dalle numerose ospitate nel talk show 'Non è L'Arena', condotto su La7 da Giletti stesso.

La verità sulla foto-scandalo con Massimo Giletti

Impossibile dunque non parlare anche della "famosa" foto scattata insieme a Giletti per il settimanale Chi, quella in cui il conduttore le bacia il ginocchio e diventata virale in rete (e a causa della quale si sarebbe anche beccata una reprimenda dalla Rai) «Sarebbe dovuta restare privata - sostiene oggi - Massimo ha finto di baciarmi il ginocchio e ha detto: "Questa la mandiamo a Boccia (il marito ministro della De Girolamo, ndr)". Non mi aspettavo di vederla pubblicata». Una tesi sostenuta anche da Massimo stesso giorni fa. Ma i paparazzi, si sa, sanno tendere scherzetti non sapre piacevoli da sostenere...