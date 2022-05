Amici, Nunzio torna a casa: l'abbraccio con la mamma in aeroporto. Poi l'incontro con sindaco

Prima l'abbraccio della mamma, poi quella dell'intera città. E' tornato a casa Nunzio Stancapiano, tra i ballerini più amati di Amici ma eliminato nel corso dell'ultima puntata del talent show di Canale 5. E casa per lui è Catania. Ad immortalare il momento dell'incontro di Nunzio e della mamma, che non si vedevano da tempo, è un video immortalato in aeroporto. Un abbraccio intenso tra madre e figlio in cui è raccontato tutto il sostegno della donna in questi mesi di partecipazione del ragazzo all'accademia Mediaset.

Poi, questa mattina, Nunzio è stato ricevuto dal sindaco di Adrano. Al giovane ballerino è stata consegnata una targa: "L'abbiamo fatta così che possa metterla nella sua stanza, per ricordare questo momento importante. Ce ne saranno sicuramente altri", ha dichiarato il sindaco, che ha proseguito nel suo discorso: "Congratulazioni a Nunzio, gli auguriamo di continuare ad avanzare nella direzione dei sogni, per vivere la vita che ha sempre immaginato. Siamo orgogliosi di te e ti vogliamo bene".