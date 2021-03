Il mistero della nuova compagna di Alessandro Preziosi

Da sempre riservato circa il suo privato, Alessandro Preziosi sembra non voler cambiare marcia. Nelle ultime ore infatti si rincorrono pettegolezzi a proposito di una nuova, presunta fidanzata di nome Costanza mai ufficializzata pubblicamente. Pare che la novella coppia stia vivendo un legame al riparo dai riflettori a Roma, città in cui avverrebbero gli incontri.

Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Preziosi?

"L'attore - si legge sul numero del magazine Chi in edicola questa settimana - ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?". Nessun dettaglio aggiunto sull'identità della diretta interessata: anche la rivista diretta da Alfonso Signorini decide di rispettare la scelta di massimo riserbo del 47enne napoletano, pur mettendo la pulce nell'orecchio delle fan.

Tutti gli amori di Alessandro Preziosi (e la misteriosa biondina dell'estate scorsa)

Che si tratti della stessa donna con cui Preziosi è stato pizzicato lo scorso agosto? In un caldo e assolato pomeriggio dell'ultima estate, Alessandro era stato paparazzato dal settimanale Oggi in compagnia di una bella ragazza bionda "che ha l’aria di essere la sua nuova fidanzata", scriveva la rivista. I due sono stati fotografati a Roma in piazza Navona, durante una passeggiata che ha seguito il pranzo in una trattoria che spesso li trova insieme.

Nel passato di Preziosi, diversi amori importanti. Negli anni Novanta è stato legato a Rossella Zito, da cui ha avuto il suo primo figlio, Andrea Eduardo. In seguito ha avuto una lunga relazione con Vittoria Puccini, madre della figlia Elena che oggi ha 14 anni. Fino al 2017 è stato fidanzato con Greta Carandini, di 16 anni più giovane di lui. Nella primavera dell’anno scorso di è parlato di un flirt tra l’attore e e Bianca Brandolini D’Adda, ex di Lapo Elkann. Poi di lui non si è più saputo nulla fino ad oggi, quando nuovi rumors fanno pensare a una nuova pagina della sua vita privata.